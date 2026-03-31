Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir!

Bu sabah Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı 59 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından evinde ve makamında arama yapılan Bozbey, eşi ve kardeşleriyle birlikte gözaltına alındı.

Savcılık tarafından Bozbey'e yöneltilen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ya da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma' suçlamalarından tutuklama kararı çıkması halinde İçişleri Bakanlığı, Bozbey'i görevden uzaklaştıracak.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE MHP'DE

Bozbey'in tutuklanması halinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılacak seçim ile yeni Belediye Başkan Vekili belirlenecek. 31 Mart 2024 tarihli seçim sonuçlarına göre Bursa'da meclis dağılımının çoğunluğu AK Parti ve MHP'li üyelerin elinde. CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ise 1'er üyesinin bulunduğu Meclis'te AK Parti (49) ve MHP'li (8) üye sayısı ise 57'yi buluyor.