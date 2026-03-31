Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir!

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında yer aldığı 59 ismin 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma' suçlarından gözaltına alınmasının ardından Bursa'da yönetimin el değiştirme ihtimali ortaya çıktı. Bozbey hakkında tutuklama kararı verilmesi halinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni bir başkan vekili seçimine gidecek. Meclis üyeleri arasındaki çoğunluğun AK Parti ve MHP'de olması ise belediyenin el değiştirme ihtimalini güçlendiriyor.

Bu sabah Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı 59 isim hakkında gözaltı kararı verildi.  Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından evinde ve makamında arama yapılan Bozbey, eşi ve kardeşleriyle birlikte gözaltına alındı. 

Savcılık tarafından Bozbey'e yöneltilen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ya da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma' suçlamalarından tutuklama kararı çıkması halinde İçişleri Bakanlığı, Bozbey'i görevden uzaklaştıracak. 

MECLİSTE ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE MHP'DE 

Bozbey'in tutuklanması halinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılacak seçim ile yeni Belediye Başkan Vekili belirlenecek.  31 Mart 2024 tarihli seçim sonuçlarına göre Bursa'da meclis dağılımının çoğunluğu AK Parti ve MHP'li üyelerin elinde. CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ise 1'er üyesinin bulunduğu Meclis'te AK Parti (49) ve MHP'li (8) üye sayısı ise 57'yi buluyor. 

