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Aktüel Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri
Aktüel

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:05:08 -
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan yönetti.

Konserde, Nazım Hikmet'in eseri Kuvayımilliye Destanı'ndan esinle, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Orhan'ın notalarıyla seslendirildi.

Konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Özgür Özaslan, Utku Bayburt, Evrim Özkaynak, Arda Serindağ ve Cem Ergunoğlu da yer aldı.

Konser sonunda izleyicilerle birlikte 10. Yıl Marşı seslendirildi.

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