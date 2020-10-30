Bursa, Bilecik ve Eskişehir için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

BURSA (AA) - Bursa, Bilecik ve Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren yerel olarak, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.



Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre üç ilde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.



Yağışın metrekareye 21 ila 50 kilogram düşmesinin tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.







