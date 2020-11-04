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Aktüel Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’a kadar uzatıldı
Aktüel

Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’a kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:52:00 -
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’a kadar uzatıldı

Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım’a kadar e-Devlet’e girerek güncelleme yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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