Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’a kadar uzatıldı

Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım’a kadar e-Devlet’e girerek güncelleme yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.