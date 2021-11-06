Bürokratlara tehdidin mimarı da FETÖ

CHP’nin devlet mekanizmasını etkisiz hale getirmek ve işleyişi çökertmek için bürokratları tehdit etmesi kirli bir oyunun tekrarı olarak dikkat çekiyor. Daha önce FETÖ tarafından verilen, ‘Devleti kilitleyin’ talimatının bir benzeri bugün CHP ve şürekası tarafından ısrarla dillendiriliyor. Grup konuşmalarında sürekli olarak bürokratlara yönelik tehdit edici bir üslup takınan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sistemi işlemez hale getirmeye çalışıyor. ABD’den nemalanan fondaş medya ise ‘Bürokraside direniş’ manşetleriyle binlerce yıllık devlet geleneğimizi hiçe sayan mesnetsiz haberler kaleme alıyor. Bilindiği üzere FETÖ elebaşı Gülen, 17/25 Aralık kumpası sürecinde devlet içerisine sızmış militanlarına, ‘Devleti kilitleyin’ talimatı vermişti. Siyasiler ve uzmanlar, devletimize ve milletimize yönelik tehdit dilini Akit’e değerlendirdi.

Tehdit kabul edilemez

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı: “Kılıçdaroğlu’nun çifçilerden başlayan, öğretmenlere ve tüm bürokratları tehdit etmeye varacak açıklamaları bir akıl tutulmasının da başlangıcıdır. Memurları korkutarak devlet işlerinin aksamasını engellemek ve vatandaş ile devlet arasında soğukluk oluşturmak istiyor. Bu tarz açıklamaların, bir şekilde FETÖ tarafından Kılıçdaroğlu’na fısıldanmış olduğunu düşünüyorum. CHP’ye HDP ile olan ittifakından dolayı müthiş bir tepki söz konusu. Kılıçdaroğlu, bu tepkiyi başka yana kaydırmaya çalışıyor. HDP ile işbirliği de FETÖ emrettiği bir şeydir. Son dönemde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında danışıklı döğüş söz konusu. İmamoğlu, HDP’ye yanaşıyor ve Kılıçdaroğlu yan yana değilmiş algısı oluşturuluyor.”

Devleti kilitlemek istiyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Sosyal medyada ve bazı sahibinin sesi gazetelerde yalan haberler servis ediliyor. Sebebi şu, iktisadi zeminde kırılma yaşansın, insanlar huzursuz olsun, AK Parti bu sayede milletin gözündeki itibarını kaybetsin. Millet diye bir dertleri yok. Bürokratlara yönelik tehditleri bu anlamda değerlendiriyoruz. FETÖ’nün o günkü açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları örtüşüyor. Memurlarımızı tehdit ederek daha verimli bir şekilde çalışmalarının önüne geçmek istiyorlar. Bunlar çok planlı çalışmanın ürünü. Devlete yönelik bir tehdit söz konusu. İnsanların bulundukları vazifeyi hakkıyla yapmasının önüne geçmeye çalışıyor. Üst aklın dikte ettiği bir tarzı hayatı geçiriyorlar.”

FETÖ’yle söylemleri benzeşiyor

ASSAM Stratejisti Mustafa Hacımustafaoğulları: “İyi giden devlet işleyişini sabote etmek istiyorlar. Bürokraside anarşi çıkarmak istiyorlar. Yapılan güzel işleri durdurmak istiyorlar. Bunların devlet ve millet diye bir dertleri yok. Bunların milletin huzuru ve refahı gibi dertleri yok. Bunların tek derdi memleketimizi Batı’nın karşısında diz çöktürmek. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, FETÖ’nün söylemleriyle çok benzeşiyor. Aynı zihniyet. Bürokratlarımız bu tarz tehdit diline kulak asmamalıdır. Nitekim asmayacaklardır da. Bürokratlarımız millete ve devlete hizmet etmeye devam edeceklerdir.”