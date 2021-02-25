Haberlerde, sosyal medyada, okuduğumuz bir gazete, dergi ya da kitapta bürokrasi ya da bürokrat kelimeleri ile karşılaşırız. Belki bu kelimelerin devlet ile ilgili olduğunu biliriz fakat tam olarak ne anlama geldiğini bazı vatandaşlar bilmeyebilir. Peki bürokrasi nedir? Bürokrasi ne demek? Bürokrat kime denir? Kimler bürokratlardır?

Fransızca bureaucratie kelimesinden dilimize geçmiş olan bürokrasi kelimesinin TDK’daki anlamı şöyledir:

Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.

Cümle içinde bürokrasi kelimesinin kullanımı:

"Tek çıkar yol, bürokrasiyi ıslah etmek ve kendimizi tabii bir gelişmeye terk etmek." - Cemil Meriç

Bürokrat kime denir?

Bürokratlar da bürokrasinin içerisinde görev alan kimselerdir. Kimler bürokrat? Sorusu sorulduğu zaman “müsteşarlar, büyükelçiler, konsoloslar, il eğitim müdürleri, valiler, ataşeler, kaymakamlar, daire başkanları” denilebilir.