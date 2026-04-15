Büro Memur-Sen'den Denizli Adliyesi personeli için yoğun diplomasi trafiği

Uğur Er Giriş Tarihi:
Büro Memur-Sen'den Denizli Adliyesi personeli için yoğun diplomasi trafiği

Denizli’de adalet çalışanlarının çalışma şartlarını ve sosyal haklarını iyileştirmeyi hedefleyen Büro Memur-Sen, kentin en üst yargı mercilerini ziyaret ederek hazırladıkları çözüm raporlarını yetkililere sundu.

Büro Memur-Sen Denizli Adliye Şube Başkanlığı, sahada görev yapan personelin talep ve sorunlarını doğrudan muhataplarına iletmek üzere bir dizi önemli ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Ömer Şeker ve beraberindeki heyet, ilk olarak Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Bahattin Arıkan ile bir araya gelerek personelin idari beklentilerini aktardı. Görüşmede özellikle İcra Müdürlüklerindeki dosya yükü ve personel yetersizliğinden kaynaklanan operasyonel sıkıntılar detaylıca ele alındı. Sadece merkez adliyedeki çalışanların değil, ilçelerdeki bağlı adliyelerde görev yapan personelin de yaşadığı idari problemler Komisyon Başkanlığına iletildi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Ömer Şeker; "Adalet mekanizmamızın her bir ferdi bizim için kıymetlidir. Alın terinin karşılığı ve çalışma huzuru için sahadan aldığımız her bir talebi muhataplarına iletmeye devam edeceğiz. ‘Hayatın Her Anında Büro Memur-Sen' sloganıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

 

Heyetin ikinci durağı ise Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman’ın makamı oldu. Bu görüşmede adliye çalışanlarının iş yükünü hafifletecek somut projeler üzerinde duruldu. Özellikle nöbet hizmetlerinin daha sistemli bir yapıda yürütülmesini sağlayacak "Nöbet Bürosu" kurulması teklifi masaya yatırıldı. Ayrıca personelin günlük yaşamını kolaylaştıracak adliye çay ocağı fiyatlarının revize edilmesi ve çalışanların yüksek stres altında sürdürdüğü görevlerini daha verimli yapabilmeleri adına dinlenme haklarının korunması talepleri Başsavcı Ataman’a iletildi. Görüşme sonunda sendikanın kararlı duruşunu vurgulayan Şube Başkanı Ömer Şeker; "Sendika olarak önceliğimiz üyelerimizin huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmasıdır. Başsavcımız Ahmet Ataman'a yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. İlettiğimiz her talebin sonuçlanana kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

