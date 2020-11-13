Burkina Faso'daki saldırıda ölü sayısı 14'e çıktı

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da dün ordu birliklerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi.

İletişim Bakanı Remis Dandjinou, yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki Oudalan mevkisinde askerlere kurulan pusuda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Dandjinou, terörle mücadelede iş birliği için halka da çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kaobore de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta saldırıda yaşamını yitiren askerler olmak üzere tüm terör kurbanları için dua istedi.

Dün, ölü sayısı 7 olarak duyurulmuştu.

- 1645 bölgede terör yüzünden oy kullanılmayacak

Burkina Faso Ekonomik ve Sosyal Konseyinin ağustosta yayımladığı rakamlara göre, ülkede 2015'ten bu yana 1600 kişi terör saldırılarında yaşamını yitirdi.

Bu saldırı, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için seçim kampanyasının başladığı 31 Ekim'den bu yana Sahel ve kuzey bölgesinde gerçekleşen 3'üncü saldırı oldu.

Anayasa Konseyi, terör saldırıları nedeniyle 1645 bölge ve köyde sandık kurulmayacağını duyurmuştu.

Burkina Faso'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 22 Kasım'da yapılacak.







