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Aktüel Burkina Faso'da oy sayım süreci başladı
Aktüel

Burkina Faso'da oy sayım süreci başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:03:04 -
Burkina Faso'da oy sayım süreci başladı

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde oyların toplanmasının ardından sayıma geçildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, dün yapılan seçim sonrasında oyların merkezlerde toplandığı ve sayımına başlandığı kaydedildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da seçime katılım oranının yüzde 38 ila 40 arasında olduğunu duyurdu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik endişesiyle 21 bin oy verme merkezinden 1300'ü açılmadı, toplamda 350 bin kişi oy kullanamadı.

İlk geçici sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de dahil cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarıştı.

Meclisteki 127 koltuk için de 10 bin 652 aday ter döktü.

Ülkede ilk kez yurt dışındaki seçmenler de oy kullandı. Buna göre 22 ülkedeki 23 bin 108 Burkina Faso vatandaşının oy kullanması için seçim sandığı kuruldu.

Seçimleri yerli yabancı 10 bin 400 gözlemci takip etti.

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