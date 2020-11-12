Burkina Faso'da orduya terör saldırısı

Burkina Faso'da ordu birliklerine düzenlenen terör saldırısında en az 7 asker öldürüldü. Sahel bölgesindeki Oudalan mevkinde askerlerle, silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Olayda en az 7 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

İsminin paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, ordunun karşı saldırı düzenleyerek 9 teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadığı bildirildi.

Ülkede 4 Kasım tarihinde de bir altın madeni sahasına saldırı yapılmış ve 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten beri terör örgütleri tarafından yapılan saldırılarda 900'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.