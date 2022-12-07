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Dünya Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü
Dünya

Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

Burkina Faso'nun batısındaki küçük ölçekli kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:56:00 -
Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

Burkina Faso Haber Ajansının (AIB) haberine göre, Tuy kentinde kaçak çalıştırılan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Olayda yaşları 18 ile 24 arası değişen 4 kişi hayatını kaybetti.

Madenin bir süre önce güvenlik riski nedeniyle kapatıldığı ancak kaçak yollarla çalıştırıldığı öğrenildi.

Ekimde de kuzeydeki Namentenga eyaletinde bulunan kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 27 kişi ölmüştü.

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