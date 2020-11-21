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Aktüel Burkina Faso yarın sandık başına gidecek
Aktüel

Burkina Faso yarın sandık başına gidecek

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:04:26 -
Burkina Faso yarın sandık başına gidecek

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da halk, yarın cumhurbaşkanını ve 127 milletvekilini seçmek için sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de dahil cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarışacak. Meclisteki 127 koltuk için de 10 bin 652 aday ter dökecek.

Ülkede ilk kez yurt dışındaki seçmenler de oy kullanabilecek. Buna göre 22 ülkedeki 23 bin 108 Burkina Faso vatandaşı yarınki seçimlerde oy verebilecek.

Seçimleri yerli yabancı 10 bin 400 gözlemci takip edecek. Ülkedeki güvenlik sıkıntısı nedeniyle 1645 bölge ve köyde sandık kurulmayacak.

Burkina Faso Ekonomik ve Sosyal Konseyinin ağustosta yayımladığı rakamlara göre, ülkede 2015'ten bu yana 1600 kişi terör saldırılarında yaşamını yitirdi.





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