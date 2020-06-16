Burhaniye’nin tanıtım elçisi oldu

Burhaniye ilçesinde, İstanbul’dan gelen Necmi Alanbay, Ören sahilinin güzelliklerini paylaşırken, ilçenin tanıtım elçisi oldu. Ören’in doğal güzellikleri ile işletmeleri fotoğraflayan Alanbay, sosyal medyada paylaşıyor.

İlçenin Ören mahallesindeki yazlığına gelen 56 yaşındaki Necmi Alanbay, sosyal medyadaki paylaşımları ile takdir topladı. Mavi bayraklı plajları ve bin 620 adet tarihi meşe ağaçları ile eşsiz bir tatil yeri olan Ören sahilinde yüzlerce fotoğraf ve video çeken Alanbay, bunları sosyal medyada paylaştı. Alanbay’ın paylaşımları ses getirdi. Ören’i çok sevdiğini anlatan Necmi Alanbay, “20 yıldır yaz aylarında Ören mahallesindeki yazlığımıza geliyorum. Ören’in güzelliğine hayranım. Herkesin Ören’i tanımasını istiyorum. Bu yüzden de çok sayıda paylaşım yapıyorum. Paylaşımlarım ses getirdi. Beni arayanlar otel ve pansiyon fiyatlarını soruyorlar. Ben de işletme sahiplerinden aldığım bilgileri paylaşıyorum. İnşallah, Ören, pandemi sonrası çok sayıda konuk ağırlayacak. Şimdiden tüm işletme sahiplerine hayırlı işler diliyorum” dedi. Ören mahalle muhtarı İlker Kurt’da Necmi Alanbay’a teşekkür ederken, Ören’in tanıtımına katkıda bulunan herkese minnettar olduklarını söyledi.