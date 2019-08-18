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Burhaniyeli çocuklar Gece Pazarı’nda boyama yaptı

Burhaniye ilçesinde ahşap tasarım standı açan çocuk gelişimi uzmanı Hülya Şimşek, çocuklara ahşap boyama kursu vermeye başladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:52
Burhaniyeli çocuklar Gece Pazarı’nda boyama yaptı

Burhaniye ilçesinde ahşap tasarım standı açan çocuk gelişimi uzmanı Hülya Şimşek, çocuklara ahşap boyama kursu vermeye başladı. Kurslara 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiğini anlatan Şimşek, sanatını öğretmek için çalıştığını söyledi.


Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslarda beceri sahibi olan 3 çocuk annesi Hülya Şimşek’in İskele Gece Pazarı’nda açtığı stant ilgi görürken, standı ziyaret eden meraklılara da sanatını öğretmeye başladı. Şimşek’in standını dolduran çocuklar ahşap boyamayı öğreniyor. Çocuk gelişimi eğitimi alan Şimşek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarına katılarak, ahşap tasarımı ve boyama işini öğrendim. Burada ürünlerimi satarken, meraklılarına da boyama yaptırıyorum. Bu işin 7’den 70’e meraklıları var. Ancak daha çok çocuklar ilgi gösteriyor. Bütün meraklıları standımıza bekliyoruz” dedi. Boyama yapan 3. sınıf öğrencisi Ela Arslan da, “İlk kez ahşap boyama yaptım. Ancak ben bu işi çok sevdim. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:52
  1. sanat

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