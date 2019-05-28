Burhaniye’de kadın kursiyerler sergiye hazırlanıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar yoğun ilgi görürken, kursiyerler bayram sonrasıaçılacak sergiye hazırlanıyorlar.

Nilgül Duran’ın öğretmenliğini yaptığı kursa katılan 20 kadın çok sayıda moda tasarım ürünü hazırladı. Yıl sonu sergisi için iddialı olduklarını anlatan Duran, “Kursiyerlerimiz çok sayıda kıyafet hazırladı. Eski perdelerden ceket. kanaviçe ve yaştıklardan buluz ve elbiseler yaptık. Ninelerimizin sandıklarından çıkanları da değerlendirdik. Bunun için sergide iddialıyız” dedi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, “Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler çıkardı. Yıl sonu sergisinde bunları görücüye çıkaracağız. Kursiyerlerimizin bazıları kendi için üretirken, bazıları da satarak para kazanıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.