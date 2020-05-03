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Aktüel

Burhaniye’de jandarma engelli vatandaşı sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, Jandarma kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaşlılık ve engelli maşalarını ulaştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:31:07 -
Burhaniye’de jandarma engelli vatandaşı sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, Jandarma kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaşlılık ve engelli maşalarını ulaştırmaya başladı. Ağacık mahallesine giden jandarma ekibi yürüme engelli Mustafa Nizam’a (56) maaşını teslim ederken hayır duasını aldı.


İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesine giden jandarmalar, mahalle muhtarı Hasan Dayı ile birlikte engelli Mustafa Nizam’ı ziyaret etti. Jandarmaların getirdiği maaşını alan Nizam, ekibe teşekkür etti. Muhtar Hasan Dayı da, “Mahallemizdeki yaşlı ve engellilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu gün jandarma ekibi Mustafa kardeşimizin engelli maaşını getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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