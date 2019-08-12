0553 313 94 23

Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, resmi bayramlaşma töreni Belediye Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:00
Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, resmi bayramlaşma töreni Belediye Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı. Bayramlaşma törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile bayramlaşırken coşku yaşandı. Belediye Başkanlığı törene katılanlara çay ikram etti. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, katılanlara teşekkür etti. Bayramların birik ve beraberliğe vesile olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bayramlar birlik beraberlik dayanışma günleridir. İslam aleminin birlik ve beraberliğine neden olmaktadır. Buradaki bayramlaşmanın ardından huzurevi, emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaretlerimiz olacaktır. Hepinizi bu ziyaretlere de katılmaya bekliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra..
    2. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    3. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    4. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    5. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    6. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    7. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    8. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    9. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa..
    12. AK Parti Çorum Teşkilatlarında..
    13. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Büyükşehir’in mobil mezbahalarına tam..
    15. Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı
    16. MHP’ye bayram ziyaretleri
    17. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt..
    18. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi..
    19. Edremit’te bayramlaşma yapıldı
    20. Başkan yardımcılarından aşevine bağış
    21. "Vodafone Red Kontrol" işletmelere..
    22. Kars’ta bayram uygulaması
    23. Türk Hava Kurumu toplanan kurban..
    24. Muş Belediyesi’nde personel..
    25. ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı..
    26. Göz çevresi gençliği için; ışık dolgusu
    27. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda..
    29. Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6..
    30. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi