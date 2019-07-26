Burhaniye’de altyapı sezonu açtı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor U12 ve U13 takımları topbaşı yaptı. 8 Eylül Stadında, haftanın 6 günü yapılan çalışmalara yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

8 Eylül Stadında, Tarık Kısa ve Ünal Korkmaz’ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren U12 ve U13takımları göz doldurdu. Burhaniyeli sporseverlerde gençler için 100 adet forma hediye etti. Çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan antrenör Tarık Kısa, “8 Eylül stadını doldurangençlerimizle çok verimli bir çalışma yapıyoruz. Burhaniye Belediyespor olarak körfezde bir markayız. Farklı kategorilerde 80 sporcu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapıda sezonu açtık. Bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Sporcularımıza okuma alışkanlığıkazandırmak içindekitaplar dağıtıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda iddialıyız” dedi. Çalışmaları yakından izleyen sporsever Avukat Hasan Ender’de, gençleri çok heyecanlı bulduğunu ve başarılı olacaklarını söyledi.