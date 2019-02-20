Burhanettin Kocamaz hangi partiden Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı olacak

İYİ Parti Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen ancak aday listesi YSK’ya zamanında teslim edilemeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı olacak.

İYİ Parti'nin Mersin'de belediye başkanlığı için Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Gültekin Uysal ile Burhanettin Kocamaz görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası varılan anlaşmaya anlaşmaya göre Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak. Başvuru yarın yapılacak.

Burhanettin Kocamaz'ın ismi YSK'ya teslim edilememişti

İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmemişti. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. Burhanettin Kocamaz, gelişmeleri 'ihanet' olarak nitelendirmişti. Kocamaz, "Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk" demişti