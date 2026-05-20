Otomat devinin konkordato talebi reddedildi: İflas geliyor
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken zmir'de faaliyet gösteren ünlü otomotiv devinden kötü haber geldi. Şirket iflas sürecine girdi.
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken zmir'de faaliyet gösteren ünlü otomotiv devinden kötü haber geldi. Şirket iflas sürecine girdi.
İzmir’de gıda ve otomat alanında faaliyet gösteren Türkeri Otomat Sistemleri Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Buca’da dondurulmuş gıda ürünleri üreten Sultanbeyleri Gıda Üretim ve Taş. San. Tic. A. Ş. ve Anadolu Otomat Gıda Kantin İşletmeleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket ortakları Okan Peynirci ve Muammer Aydemir’in konkordato talebini mahkeme reddetti.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Aralık’ta üç aylığına geçici mühlet verdiği şirketler ve ortakları hakkında Mart ayında iki ay daha uzatılan konkordato için 15 Mayıs tarihinde yapılan duruşmada, konkordato taleplerinin reddine ve geçici mühletin kaldırılmasına, davacı şirketler ve ortakları hakkında da ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına, aynı tarih itibariyle Türkeri Otomat Anonim Şirketi’nin iflasına karar verdi.
Türkeri Otomat şirketi, 2011 yılında yüksek ticari kazanç gerekçesiyle İzmir Ticaret Odası tarafından takdir belgesi ile ödüllendirilmişti. Otomat firması, kahve, içecek ve atıştırmalık ürünlerin otomatlarını kurup işletiyordu.
KAYNAK: TEKREFERANS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23