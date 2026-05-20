Avrupa futbolunda hasret sezonu! Yıllar sonra şampiyonluğa ulaştılar!

Londra'da şampiyonluğun rengi kırmızı Premier Lig'de en son 2003-04 sezonunda Fransız teknik adam Arsene Wenger ile şampiyonluk yaşayan Arsenal, 22 yıl sonra bu kez Mikel Arteta ile mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu dönemde 5 Chelsea şampiyonluğu gören Kuzey Londra ekibi, son 8 yıldaki 6 Manchester City, 2 de Liverpool şampiyonluğunun ardından kupayı başkente getirdi. Arsenal, sadece ligde değil UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun soluklu bir bekleyişi kupayla taçlandırmanın eşiğinde.