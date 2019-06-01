Burhan'dan yabancı haber ajansları konusunda kritik uyarı! Gezi Kalkışması'nı hatırlattı

Taha Emre Özdemir Ankara

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Tüm darbelerde medya etkili olmuştur." diyen Burhan, "Yerel medya Türkiye'nin yerli ve milli yapısıdır. Yerel medyadan darbeci ya da mandacı olmaz." ifadelerini kullandı.

'Bu bir milli güvenlik meselesi'

Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'den yaptığı yayınlara dikkat çeken Burhan şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle son dönemde yurt dışı kaynaklı yabancı haber ajansları Youtube'da Türkiye'den yayın yapıyorlar. Bu yayınlar denetime tabi değil. Bir gün; cumhuriyetimiz, hükümetimiz, ezanımız ve bayrağımız aleyhine yayın yaptıklarında onları engelleyemeyeceğiz. Uluslararası ajanslar Türkiye'ye gelmesin demiyorum. Ancak denetimsiz ortamlarda milli değerlerimizi hiçe sayarak yayınlar yapabilirler. Sadece bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir milli güvenlik meselesidir."

Gezi Kalkışması'nı hatırlattı...

Gezi kalkışması sırasında yabancı medyanın yayınlarını hatırlatan Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

"CNN International Gezi Olayları'ndan 1 hafta önce ülkemize gelerek canlı yayın araçlarını hazırlamış. Unutmayalım ki uluslararası birçok yayın kuruluşu Gezi Parkı'nda başlatılan kalkışmayı, dünya kamuoyuna 'demokrasi mücadelesi' diyerek servis etmişti."