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Burhan'dan yabancı haber ajansları konusunda kritik uyarı! Gezi Kalkışması'nı hatırlattı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Youtube'da Türkiye'den yayın yapan yabancı haber kanallarına dikkat çekerek, "Söz konusu yayınlar hiçbir denetime tabi değil. Yarın milli değerlerimiz aleyhine yayın yaparlarsa onları engelleyemeyeceğiz." dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:05

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Tüm darbelerde medya etkili olmuştur." diyen Burhan, "Yerel medya Türkiye'nin yerli ve milli yapısıdır. Yerel medyadan darbeci ya da mandacı olmaz." ifadelerini kullandı.

'Bu bir milli güvenlik meselesi'

Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'den yaptığı yayınlara dikkat çeken Burhan şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle son dönemde yurt dışı kaynaklı yabancı haber ajansları Youtube'da Türkiye'den yayın yapıyorlar. Bu yayınlar denetime tabi değil. Bir gün; cumhuriyetimiz, hükümetimiz, ezanımız ve bayrağımız aleyhine yayın yaptıklarında onları engelleyemeyeceğiz. Uluslararası ajanslar Türkiye'ye gelmesin demiyorum. Ancak denetimsiz ortamlarda milli değerlerimizi hiçe sayarak yayınlar yapabilirler. Sadece bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir milli güvenlik meselesidir."

Gezi Kalkışması'nı hatırlattı...

Gezi kalkışması sırasında yabancı medyanın yayınlarını hatırlatan Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

"CNN International Gezi Olayları'ndan 1 hafta önce ülkemize gelerek canlı yayın araçlarını hazırlamış. Unutmayalım ki uluslararası birçok yayın kuruluşu Gezi Parkı'nda başlatılan kalkışmayı, dünya kamuoyuna 'demokrasi mücadelesi' diyerek servis etmişti."

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:05
  1. Ankara
  2. CNN International
  3. Gezi kalkışması
  4. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan
  5. Sinan Burhan
  6. Yerel medya
  7. Yabancı medya kuruluşları

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu2 sa önce
    Birde Anadolu yayın dernek başkanıymış ,,, sizin hiç bir şeyden haberiniz yok her halde kardeşim zaten içimizde şimdi varlar bizimle beraber yaşıyorlar hemde alası var sizin haberiniz yok,,en büyük yayın kuruluşları içimizde,,TV, KANALLARI VAR HEMDE YAHUDİ MENŞELIBaşkasını saymaya gerek varmı ruhumuzu beyinlerimiz zorlanmadan boşaltıyorlar,,gazeteleride var sizde biliyorsunuz,,,vesselam..
  • ferhunde hanimin barettalariferhunde hanimin barettalari3 sa önce
    seneler evvel Bir A ülkesinde bir B ülkesinin bu tür propaganda medyasinin mensublarinin bagzilari birer hafta arayla, ama mesaj niteligi olusmasi icin ayni saatlerdekapkacci terörüne buluasmislardi, tabi ufak defek bilincli detay birakarap bunun bir mesaj oldugunu aninda anlamislardi..... trikkkkilk biletle gidip birdaha o ülkede yayin yapmamislardi..nerde vatanseveridrisler,ruh adamlar ?
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu3 sa önce
    Bizim ülke nedense sahipsizler ülkesi. Herhangibirisi sokakta veya herhangi bir yerde birşey yapsa, bir Allah'ın kulu gelipte sormaz, ya siz ne yapıyorsunuz. Önüne gelen istediği gibi kazar, deler daha neler neler.
  • Alkan Alkan 3 sa önce
    YABANCI AJANLAR KONUSUNDA KIMSE KUSURA BAKMASIN AMA HÜKÜMETIN YETKILILERI VE SAYIN BASKAN RECEP TAYYIP ERDOGAN ISIGEVSEK TUTUYORLARBU ÜLKEYI KARISTIRANLARDAN BU HÜKÜMET DEMEKKI HALAN DERS ALMAMISA BENZIYORLAR EGER DERS ALMIS OLSALARDI BU TERÖRIST AJANLAR ELINI KOLUNU SALLAYARAK ORTALIKDA BASI BOS GEZEMEYE CESARET EDEMEZLERDI KUZEY KOREA BILE ELINI KOLUNU SALLAYARAK GIZLI ABD LI TERÖRIST AJSNLARI HAVAALANINDA IDAM ETTI DAHA BIR IKI GÜN ÖNCE....MEKANI CENNET OLSUN ABDUL HAMITHANIN........MÜBAREK ZAT ABDUL HAMTHAN BILE HAINLERE ÇOK ADALETLI DAVRANDIGI IÇIN BASINA NELER GELDIGININ CÜMLE ALEM BILIYOR HAINLERE BU KADAR YÜZ VERMEK SES CIKARMAMAK ABDUL HAMTHAN IN ÇEKTIGI ACILAR BIR TARAFA ABDUL HAMTHAN NA YAPILAN HAKSIZLIKLARLA EN BÜYÜK DÜSMANLIKLAR SONUCUNDA AILESINI BILE RAHAT BIRAKMADILAR VE SONUNDA SÜRGÜNE GÖNDERDILER VE TAHTINDANINDIRDILER ABDUL HAMTHAN DA HAINLERE DÜSMANLARA ADALETLI OLSUN DIYE ELINDEKI INSANIYETINI KULLANDI AMA SONUNDADA ABDUL HAMTHAN IN BASINA GELMEYEN KALMADI BEN DE BIR VATANDAS OLARAK TERÖRIST AJANLAR KONUSUNDA FIKRIMIZI YORUMUMUZU KIMSE YANLIS ANLAMASIN BIZLERDEN BIR YORUMCU OLARAK HATIRLATMAK
  • ahmetahmet3 sa önce
    ozel milli guvenlik yasalari ile ikk miz guclu olmali, bedel odetmeli
  • turkturk3 sa önce
    DEMIERL NE DEMISTI BENIM MEMURUM ISINI BILIR DIYE. BENIM ANADOLUHALKIM ISINI BILIR HALLEDER SANIRIM

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