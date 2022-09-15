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Aktüel Burhan; “Türkiye hepsine tokat atacak güçtedir”
Aktüel

Burhan; “Türkiye hepsine tokat atacak güçtedir”

Ermenistan’a sahip çıkan İran’a tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan “Türkiye hepsine tokat atacak güçtedir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:33:00 -
Burhan; "Türkiye hepsine tokat atacak güçtedir"

YENİ AKİT  ANKARA

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a karşı yaptığı hain saldırıya Azerbaycan misli ile cevap vermeye devam ediyor. Azerbaycan ile başa çıkamayacağını anlayan Ermenistan kendisini koruyacak bir güç ararken İran kendisine destek veren ülke oldu. İran’ın Ermenistan’ı desteklemesine ise tepki yağdı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu muhteşem klip Azerbaycan kahramanlarına gelsin. İran hiçbir zaman yanımızda yer almadı. Gene Ermenistan'a sahip çıkmış. Türkiye hepsine tokat atacak güçtedir” ifadelerini kullandı.

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