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Burhan Kuzu’dan HDP’li vekile unutamayacağı cevap! ‘Senin gibileri temizliyorlar’

AK Parti kurucularından Burhan Kuzu, terör sevicisi HDP’li Lezgin Botan’a sosyal medyada ‘Kürtleri katlediyorsunuz’ provokasyonuna ilişkin sert tepki gösterdi.

13 Ekim 2019 Pazar 09:19
Burhan Kuzu’dan HDP’li vekile unutamayacağı cevap! ‘Senin gibileri temizliyorlar’

Burhan Kuzu, terör sevicisi HDP’li Lezgin Botan’a sosyal medyada ‘Kürtleri katlediyorsunuz’ provokasyonu ile ilgili çok sert tepki gösterdi.

Burhan Kuzu, HDP’li Lezgin Botan’ın ‘Vatan senin değil,Orta Asyalı işgalci,istilacı devşirme göçmen. Kürtleri katletmek için ülkeyi çoktan Amerika, Rusya’ya sattınız. Siz Kürtleri katlederken, ülkeniz emperyalist pazarda lime lime edilecektir. Size düşen açlık, yoksulluk, işsizlik ve it gibi gebermektir. Hayırlı olsun!’ şeklindeki skandal açıklamalarına karşılık cevap verdi.

Lezgin Botan’a ‘Alçaklık yapa,haddini bil bebek katili, kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi,sana ne cevap versem anlamayacaksın. Bizim hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgeyi terör örgütlerinden kurtarmak’ şeklinde cevap veren Burhan Kuzu, ‘Kürtlerle hiç bir sorunumuz olamaz; senin gibileri temizliyorlar’ ifadeleriyle de sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:19
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  • HakkiHakki26 dk önce
    Agzina sağlık Burhan KUZU hocam.
  • hsnhsn32 dk önce
    böyle konuşan türk milletine toptan hakaret eden bu hain nasıl oluyorda mecliste bulunabiliyor. meclis başkanlığı ne işe yarar yav. chp nasıl olurda,böyle hainlerle ittifak yapar.
  • SadiSadi44 dk önce
    Lezgin botan denilen şerefsiz bu cümleleri kurduğu halde benim savcım hâlâharekete geçmemişse yazık. Adam benim vergimle maaşını alacak, bana hakaret edecek. Bu gibi itlerin bu ülkede yeri olamaz. Çünkü ülkenizi lime lime edecekler derken kendisi bile bu ülkenin vatandaşı olmadığını itiraf ediyor. Öyleyse neden bu picleri besleyelim
  • Deli İboDeli İbo46 dk önce
    Rabbime şükür olsun bizim uğruna ölebileceğimiz, savaşabileceğimiz, jan akıtıp, kan verebileceğimiz bir ülkemiz var. Ama siz köpeklerin hiç bir zaman bir vatanı olmayacak, hendeklerde, çukurlarda köpek gibi geberip gideceksiniz.
  • aaaa47 dk önce
    en az lezgin botan kadar kotuluk kokan bir yani var burhan kuzu'nun da... tencere dibi kara onunki senden kara...
  • AliAli59 dk önce
    Lezgin doğru söylüyor. Orta Asyalı değilmisin Kuzu?

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