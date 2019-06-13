Burhan Kuzu'dan dikkat çeken 'ortak yayın' açıklaması: TRT asla olmasın çünkü...

23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü ortak canlı yapacak. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Burhan Kuzu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TRT asla olmasın"

Kuzu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Binali Bey ve Ekrem Bey ortak yayında buluşmaya karar verdiler. Bu güzel.

Peki hangi kanal olsun? TRT asla olmasın, çünkü en ufacık bir teknik arızayı bile kendisine karşı yapıldığını söyleyerek mağduriyet üretmeye hazır bir İmamoğlu var.

Bu program FOX TV ya da HALK TV’de olmalı."