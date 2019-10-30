Burhan Kuzu: Yeni parti CHP’ye yarar

Harun Sekmen İstanbul

Türk siyasetinin duayen ismi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, Akit’e konuştu. AK Parti’den ayrılan isimlerin kuracağı yeni siyasi partilerin, ümmete zarar vereceğin kaydeden Prof. Kuzu, CHP’nin gayri milli tutumunu da sert dille eleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun siyasi açıdan bir fecaat olduğunu vurgulayan Kuzu, Batılı devletlerdeki Türk ve Müslüman düşmanlığının Avrupa’nın sonunun getireceğini belirtti.

-Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla birlikte CHP’nin yaşadığı eksen kaymasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Trump’ıdır. Bir dediği bir dediğini tutmuyor, zikzakları var. CHP Baykal döneminde çok daha milliydi. Kılıçdaroğlu’nun ‘milli mesele’ gibi bir hassasiyeti yok. Baykal döneminde yurtdışı programlarında CHP’li vekillerle birlikte hareket ederdik. Şimdi içerdeki muhalefetin aynısını dış ülkelerde de yapıyorlar. CHP, HDP ile sarmaş dolaş ve bu partiyi iyi bir yere götürmüyor. Ahmet Necdet Sezer, TBMM’ye geldiğinde biz AK Parti grubu olarak ayağa kalkardık. Aynı hassasiyet CHP’de yok”

CHP’nin ekmeğine yağ sürerler

-Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı söylenen partiler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Siyaset bir rüzgar işi. Şu an ortada böyle bir rüzgar yok. Böyle bir siyasi boşluk da yok. AK Parti’nin tökezlemesini bekleyip de parti kurmaya çalışmak doğru da değil. Düşmesini bekleyip, çıkmak gibi bir durum”

-Yeni kurulacak bu partiler sizce başarılı olurlar mı?

Bu partiler ancak CHP’ye yarar. AK Parti’nin kaybetmesi ümmetin kaybetmesi demek. Ümmetin ve dünyadaki bütün garibanların gözü Türkiye’de. Bu önemli bir şey ve bu iddia sadece Erdoğan’da var. Diğerlerin de böyle bir iddiası da yok. AK Parti’yi zayıflatmaya çalışmak doğru olmaz”

-CHP’nin İBB Başkanı İmamoğlu’nu nasıl değerlendiriyorsunuz

İmamoğlu, proje sunarak gelmedi. ‘Seveceğiz’, ‘kucaklaştıracağız’ diye geldi. Dediklerinin de tersini yaptı. AK Parti’nin bitirdiği projeleri açıyor. Ayıp diye bir şey var. İstanbul’u sel götürüyor. Bodrum’da tatil yapıyor. Milletimizi her şeyi görüyor.”

-Avrupa’da yükselen Türk ve Müslüman karşıtlığını nasıl yorumluyorsunuz?

Avrupa bir fecaat. Korkunç bir İslam düşmanlığı mevcut. Genelinde bu var. Irkçı, nasyonal sosyalist partiler revaçta. Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılar var. Bu ırkçılık Avrupa’nın sonu olacak.