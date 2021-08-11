Burhan Kuzu öldükten sonra, suçlarını itiraf ettiler! Cumhuriyet’ten FETÖ taktiği

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Solak medyanın yalan haber merkezlerinden birisi olan Cumhuriyet gazetesi, 2019 yılında geçtiğimiz yıl vefat eden AK Parti eski milletvekili Prof. Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin 7 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve hükümeti hedef almıştı.

Suç şebekesinin servis ettiği güncel olmayan fotoğrafları yayınlayarak Burhan Kuzu ve AK Parti’yi zan altında bırakmaya çalışan Cumhuriyet şimdi de günah çıkarmaya çalışıyor.

Yıllar sonra gelen itiraf!

Kuzu’nun vefatından 1 sene sonra aklı başına gelen Cumhuriyet, FETÖ taktiği uyguladığını ortaya koyan bir haber yayınladı.

Daha önceki haberi yapan muhabir, bu kez de “Uyuşturucu baronu Zindaşti’den FETÖ taktiği” başlığı ile Cumhuriyet gazetesinde yeni bir habere imza attı. Haberde, Burhan Kuzu’ya kumpas kurularak santaj yapıldığı aktarıldı.

2019’da suç şebekelerinin servis ettiği eski bir fotoğraf üzerinden Burhan Kuzu’nun kirli ilişkiler ağı olduğunu iddia ederek kumpasa çanak tutan Cumhuiyet, 2 sene sonra “FETÖ taktiği” başlığıyla kumpas kurduğunu itiraf etti. FETÖ taktiğini uyguladığını itiraf eden Cumhuriyet daha hangi iftiralarından geri adım atacağı merak ediliyor.