Burhan Kuzu FIFA kokartlı eski hakemi çıldırttı!

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli’nin BeinSPORTS’ta yapılması planlanan programı yayıncı kuruluşun aldığı karar sonrası iptal edildi.

Eski hakem ve CHP eski Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beinSPORTS’ta yapılması planlanan programının iptal olduğunu açıkladı.

Dereli, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, ‘beinSPORTS’la dün itibariyle yapmayı planladığımız programlar yayıncı kuruluşun ‘bu sezon hakem programı yapmayacağını’ bugün tarafıma bildirmesi üzerine iptal olmuştur! Sizleri; söylenmedik söz bırakmayacağım, bağımsız ve tarafsız kanalıma bekliyorum" sözleriyle programın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

‘Daha fazla kirletme’

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa profesörü Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabından yayıncı kuruluşu aldığı bu karardan ötürü tebrik etti. Selçuk Dereli'nin hakemlik yaptığı dönemde FETÖ'den talimat aldığını iddia eden Kuzu, "CHP'de aktif siyaset yapıyorsun. Futbolu ve Türk hakemliğini daha fazla kirletme" dedi.

Burhan Kuzu'nun sözlerine cevap veren eski hakem Selçuk Dereli, "Eğer bu ithamını kanıtlamazsan müfterisin" dedi.

Fenerbahçe - Selçuk Dereli gerginliği

Selçuk Dereli'nin yayıncı kuruluşla anlaşmasının iptal olmasının ardında Fenerbahçe camiasının parmağı olduğu iddiasının sebebi çok geçmişe dayanıyor.

Dereli, 2006’da oynanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasıyla sonuçlanan Denizlispor-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu karşılaşmanın futbol kurallarına aykırı bir şekilde devam ettiğini, normal şartlarda iptal olması gerektiğini düşünen Fenerbahçelilerin Dereli'ye olan öfkeleri yıllarca devam etti.

Dereli'nin de hakemliği bıraktıktan sonra Sarı-Lacivertli taraftarları kızdıracak söylemlerde bulunması bu gerginliğin tırmanmasına sebep oldu.

İşte Dereli'nin hakemliği bıraktıktan sonraki bazı tweetleri;