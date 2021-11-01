Burhan Hoca'nın "vukuatı(!)" bakın neymiş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in düğün hazırlıklarının dinî ölçülere uygun yapılması gerektiğini ifade eden sözleri odaTV’cileri harekete geçirdi. Burhan Hoca'nın "Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” açıklamasının tam iki gün sonrasında üşenmeden “Burhan İşliyen dosyası” hazırlayan "karanlık oda”cılar, “İşliyen'in bu ilk vukuatı değil” başlığını attıkları haberde adeta sinekten yağ çıkarmaya çalıştı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın, İslam karşıtlığıyla tanınan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın ölümünün ardından yaptığı "Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevtâ, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların" paylaşımını “vukuat” olarak nitelendirme aymazlığında bulunan odaTV’ciler, akılları sıra hocayı zor duruma soktu. Vatandaşlar, pek çok İslam âliminin “İslam ve Müslümanlarla mücadele etmiş, insanları yanlışa yönlendirmiş kişilerin kötülüklerini öldükten sonra dile getirmekte herhangi bir sakınca yoktur” şeklinde görüş belirttiğini söyleyip, Burhan İşliyen'in Karadayı paylaşımına destek verdi.