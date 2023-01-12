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Medya Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Medya

Burhan Çaçan hayatını kaybetti!

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:50:00 -
Burhan Çaçan hayatını kaybetti!

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı.

2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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