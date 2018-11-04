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Burgazada teslim edildi! İşte o tarihi anlar

Başkan Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslim törenine katıldı. Törendeki tarihi anlardan ilk fotoğraflar gelmeye başladı.

04 Kasım 2018 Pazar 16:15
Burgazada teslim edildi! İşte o tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuştu. O tarihi anlar da böyle görüntülendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.

"Burgazada Hoşgeldin"

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada bugün Mavi Vatan'da hizmete başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen korvet için Milli Savunma Bakanlığınca özel klip hazırlandı. Klipte "MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin" ifadeleri yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli üretim savaş gemileriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

"Mavi Vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bugünden itibaren görev almaya başlayan TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.

99,5 metre boya sahip

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99,5 metre boya, 14,4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip.

10 tonluk helikopter için alan

10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyete sahip.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:15
  1. Aydın
  2. Burgazada
  3. Başkan Erdoğan

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