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Aktüel Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı
Aktüel

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:07:40 -
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin seyahat ettiği otobüs, polis uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, bir koliye saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kolinin sahibi İran uyruklu F.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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