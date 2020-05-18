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Burdur’da trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı

Burdur’da meydana gelen kazada kamyona çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:11:09 -
Burdur’da trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı

Burdur’da meydana gelen kazada kamyona çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa Cemal’in kullandığı 15 DG 354 plakalı kamyon Bucak Otogar tarafından sanayi sitesine girerken arkadan gelen Bilal Çankaya’nın kullandığı 15 AAE 649 plakalı otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Bilal Çankaya ağır yaralı olmak üzere otomobil içerisindeki kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti, ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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