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Burdur’da şüpheli ölüm

Burdur’da İki ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle belinden rahatsız olan ve Burdur Karayolları şubesinde çalışan Yaşar Ekin( 45) evinde ölü olarak bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
Burdur’da şüpheli ölüm

Burdur’da İki ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle belinden rahatsız olan ve Burdur Karayolları şubesinde çalışan Yaşar Ekin( 45) evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre arkadaşları Yaşar Ekin’i arayıp cevap alamayınca yalnız yaşadığı evine geldiler. Bahçelievler Mahallesi Farabi Sokak No:11’de ikamet eden şahsın evi itfaiye ve polisler eşliğinde açıldı. Evde Ekin’in cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın uzun süre önce vefat ettiği belirlenirken, belediye ekipleri cenazeyi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
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