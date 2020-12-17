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Aktüel Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu
Aktüel

Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:59:43 -
Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu

BURDUR (AA) - Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu.

Kepçe operatörü Ayhan Dağ, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.

Dağ'ın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Burdur Müzesi yetkilileri geldi.

İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.

Dağ, yaptığı açıklamada, ceviz bahçesine sulama kanalı açtığı sırada kepçenin kovasına bir küpün denk geldiğini söyledi.

Küpün kırıldığını belirten Dağ, "Sikkelerin döküldüğünü görünce jandarmayı aradım. Yetkililer gelip tutanakla sikkeleri teslim aldı." ifadesini kullandı.


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