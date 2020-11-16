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Aktüel Burdur'da silahlı kavgada vurulan genç öldü
Aktüel

Burdur'da silahlı kavgada vurulan genç öldü

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:21:56 -
Burdur'da silahlı kavgada vurulan genç öldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde av tüfeğiyle karnından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesinde kavga ve silah sesleri duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldiklerinde arka camı kırık park halindeki 15 EH 935 plakalı otomobil ve otomobilin yanında yerde pompalı tüfek buldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada aralarında husumet bulunan M.A. ile M.A. arasında tartışma yaşandığı belirlendi. Başka kişilerin de dahil olduğu kavga sırasında 19 yaşındaki A.B'nin av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi.

Taraflardan birinin kendi imkanlarıyla Bucak Devlet Hastanesine kaldırdığı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada gözaltına alınan şüpheliler M.A, O.A. ile M.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, A.B'nin cenazesi ise Antalya Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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