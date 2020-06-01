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Aktüel

Burdur'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 00:40:55 -
Burdur'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) idaresindeki 11 AAG 743 plakalı sebze yüklü kamyon, Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampaları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra kamyondaki Serdar Demir (23) ile Hüseyin Avcı (35) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan yol, ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.


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