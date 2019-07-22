Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
Osman Göz (19) yönetimindeki otomobil, Kızılkaya-Korkuteli kara yoluYuva köyü kavşağındaHasan Usta (49) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis,jandarma ve trafik ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Göz ve amcası Mehmet Göz'ün (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan diğer Osman Göz (85) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Hasan Usta'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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