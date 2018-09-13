Burdur'da otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.13 Eylül 2018 Perşembe 17:55
Halil Sert (47) idaresindeki otomobil, Ürkütlü köyü yakınında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sert ile araçtaki Hüseyin Nalcı'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Derya Gamsız, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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