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Aktüel

Burdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:57:37 -
Burdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde mazot, jeneratör, akü ve su motoru çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gölhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sorkun köyünde 6 farklı adresten 320 litre mazot, tüfek, jeneratör ve 2 su motoru hırsızlığının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Karamanlı ilçesindeki 250 litre mazot ve 6 akü hırsızlığının da Gölhisar'daki hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirledi.

Kamera kayıtlarının incelemesinin ardından kiralık bir aracı takibe alan ekipler, hırsızlıktan sabıkalı şüpheli H. K'yi (48) yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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