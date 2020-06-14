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Aktüel

Burdur’da korkutan çatı yangını

Burdur’da günısı tamiratı sırasında çıkan yangın binanın çatısını kül etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:09:40 -
Burdur’da korkutan çatı yangını

Burdur’da günısı tamiratı sırasında çıkan yangın binanın çatısını kül etti.


Yangın akşam saatlerinde Merkez İstasyon Caddesindeki binanın çatısında başladı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sardığını gören karşı apartmandaki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının alt katlara sıçrama ihtimali sebebiyle binayı boşalttı. 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın yerine gelen ve yangın hakkında bilgi alan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Öğrendiğimiz kadarıyla gündüz gün ısının demir ayaklarını kaynak ve kesim işlemi yapılmış, yangın sebebinin bundan kaynaklandığını zannediyoruz, şükür ki can kaybı yok“ dedi.

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