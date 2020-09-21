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Aktüel Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:04:17 -
Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Osman Çömlek'in (51) kullandığı 15 AR 381 plakalı kamyon, Kurna köyü kavşağında Yurdal Altın (50) idaresindeki 15 AAG 739 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra 15 AAG 739 plakalı otomobilde bulunan Sevgi (49), Rumeysa (16) ve Adile Altın (19) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza yerine gelen AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.



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