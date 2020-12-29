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Aktüel Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:45:56 -
Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ve Gölhisar ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içkinin piyasaya sürülmesinin engellemesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Bucak ve Gölhisar ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlendiği operasyonda 52 şişe kaçak içki ve 1836 kutu bandrolü içki ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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