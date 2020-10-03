Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Öztürk’ün kullandığı 07 SCH 77 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye Kavşağı'nda, Berkay Yıldız idaresindeki 01 AAD 038 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Tefenni ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı.