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Aktüel

Burdur'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:36:34 -
Burdur'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

BURDUR (AA) - Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da mahkemece yakalama kararı verilen D.K'nin (35) gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gölhisar ilçesinde saklandığı adreste yakalanan D.K'nin ByLock kullanıcısı ve İstanbul'da "eyalet talebe mesulü" olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.K'nin eşinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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