  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da feci kaza! Araçlar birbirine girdi
Aktüel

Burdur'da feci kaza! Araçlar birbirine girdi

Burdur - Fethiye karayolunda seyir halinde olan bir TIR zincirleme kazaya neden oldu. Tırın makas atması nedeniyle çıktığı iddia edilen kazada 3 araç ve 3 TIR birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:47:00 -
Burdur'da feci kaza! Araçlar birbirine girdi

Burdur'da bir tırın makas atması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Burdur Tefenni - Çavdır arasında bulunan Burdur-Fethiye karayolunda seyir halindeki bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Tırın makas atması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. 3 araç ve 3 tırın karıştığı kazada, tırlar kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan araziye devrildi. Jandarma ekiplerinin kazanın meydana geldiği yerde trafiği kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar
Dünya

Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddi..
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay