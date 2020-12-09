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Aktüel Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:39:55 -
Burdur'da düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi'nde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 46 sikke, 2 ok ucu, 31 obje olmak üzere toplam 79 parça eser ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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