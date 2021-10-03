Burdur'da deprem
Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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