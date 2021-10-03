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Gündem Burdur'da deprem
Gündem

Burdur'da deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:19:00 -
Burdur'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

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