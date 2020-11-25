Burdur'da Bucak Belediye Başkanı Ünal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ünal, sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını duyurarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Tedavisinin doktor tavsiyesiyle evde devam ettiğine değinen Ünal, paylaşımında "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum." ifadesini kullandı.