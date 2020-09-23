  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu
Aktüel

Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Muhammet Yılan: - "Yapılan ilk incelemelerde barajda sadece İsrail sazanı ırkında ölümlerin olduğunu belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:36:02 -
Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu

BURDUR(AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde barajın suyunun azalmasının ardından telef olan ve kıyıya vuran çok sayıda "İsrail sazanı" olarak bilinen "carassius gibelio" balığı paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı İbecik köyü yakınındaki Yapraklı Barajı'nın suyu azaldı.

Çok sayıda "İsrail sazanı"nın kıyıya vurduğunu görenler durumu Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, barajdan numune alarak incelemeye gönderdi.

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Muhammet Yılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen balık ölümleri şikayetleri üzerine barajda incelemede bulunduklarını söyledi.

Barajdan alınan numunenin ilk olarak Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderdiklerini belirten Yılan, "Buradan çıkan sonuçlara göre, bu ölümlerin nedenini anlamış olacağız. Yapılan ilk incelemelerde barajda sadece İsrail Sazanı ırkında ölümlerin olduğunu belirledik." diye konuştu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı
Gündem

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

CHP yanlısı Halk TV'de yeni işten çıkarma ve istifalar yaşandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı